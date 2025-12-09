Venerdì 12 dicembre al salotto comunale di Battipaglia, presentazione di “Sconfinamenti” di Massimo Baraldi con il supporto di Banca Campania Centro

Venerdì 12 dicembre al salotto comunale di Battipaglia, alle 18, la presentazione di “Sconfinamenti” di Massimo Baraldi.
Un progetto de La , in collaborazione con la .
“Sconfinamenti” nasce da un incontro tra i giovani soci del e i detenuti della . In particolare, la “scintilla” è scoppiata durante la presentazione di “Tre giorni nella vita”, quando un dialogo sincero tra l’autore e i detenuti ha fatto scattare un immediato feeling.
Da lì è nato questo progetto. “Sconfinamenti” è una raccolta di 22 testimonianze narrative raccolte da Baraldi insieme ai detenuti dell’Icatt di Eboli. Il volume è stato possibile grazie al sostegno di , alla sensibilità de e alla disponibilità della ’ .
Da lì è nato questo progetto. “Sconfinamenti” è una raccolta di 22 testimonianze narrative raccolte da Baraldi insieme ai detenuti dell’Icatt di Eboli. Il volume è stato possibile grazie al sostegno di , alla sensibilità de e alla disponibilità della ’ .
“Sconfinamenti” è un attraversamento delle vite, delle ferite e delle speranze. Un mosaico di racconti che parla di errori e rimpianti, ma anche di possibilità, consapevolezza e futuro. Un invito ad ascoltare chi troppo spesso rimane in silenzio.
Fondamentale il sostegno di Banca Campania Centro che testimonia la missione della banca: , .
Saranno presenti, Camillo Catarozzo presidente CdA BCC Campania Centro, Raffaella Marzano e Sergio iagulli de La Casa della Poesia e Samuele Ciambriello, garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.