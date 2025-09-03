Vendemmia 2025. In provincia di Salerno, uva eccellente e produzione con il +10%

03/09/2025 Attualità, Economia, Primo Piano

La vendemmia 2025 è cominciata da qualche settimana nelle aree sud della provincia di Salerno mentre tra qualche giorno toccherà anche ai vigneti della costiera amalfitana. 

La produzione di quest’anno, almeno secondo una prima previsione, fa toccare il +10% e con uve di eccellente qualità.

Ne abbiamo parlato con Marco Serra, il presidente del Consorzio Vita Salernum Vites Consorzio Tutela Vini Salernitani. 

