Vasto incendio nella zona industriale di Battipaglia

Un vasto incendio è scoppiato a Battipaglia in Viale Spagna.
Il rogo si sarebbe sprigionato da alcune sterpaglie adiacenti a due aziende della zona industriale che poi sono state interessate dalle fiamme.
In particolare è stato distrutto dalle lingue di fuoco il nuovo caseificio Giffoniello, mentre danni sono stati registrati anche nel piazzale dell’azienda chimica Sanella.
Sul posto la sindaca Cecilia Francese accompagnata dalla Polizia Locale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme. Presenti anche i tecnici dell’Arpac per monitorare l’inquinamento dell’aria.
“Si consiglia nelle zone abitate adiacenti di tenere le finestre chiuse” scrive, sui social, la sindaca Cecilia Francese. Lo stesso consiglio dal primo cittadino di Eboli Mario Conte.
L’intervento della sindaca ai nostri microfoni
