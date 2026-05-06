Vasta operazione antidroga anche nel Salernitano. Otto arresti e sequestro beni per 780mila euro

Vasta operazione antidroga della Guardia di Finanza del Comando di Salerno che alle prime ore del giorno ha eseguito misure cautelari personali nei confronti di 8 persone indiziate di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con collegamenti agli ambienti criminali del clan Fezza-De Vivo.
L’inchiesta è partita nel maggio del 2025 e ha portato al sequestro di un’enorme quantità di droga, mezza tonnellata di cocaina e metanfetamine.
Sequestrati beni e valori per un importo superiore a 780mila euro.
I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina. Sono in corso altre perquisizioni nei confronti di altri 10 sospettati.
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