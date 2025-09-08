Vandalismo al Parco del Mercatello a Salerno, sulle azioni di contrasto le risposte dell’assessore Natella

Il Parco del Mercatello, il polmone verde più grande della città di Salerno, ostaggio degli incivili. Giochi rotti, bagni danneggiati, tombini ceduti, zone lasciate al buio.
Per la riqualificazione del polmone verde cittadino il Comune di Salerno ha speso circa 5 milioni di euro, mentre la gestione è stata affidata alla società “Fly Group” che sulle sue pagine social scrive: “Ogni giorno i nostri operatori si trovano a fronteggiare comportamenti che minacciano la sicurezza e il decoro di uno degli spazi verdi più importanti della città”.
Abbiamo chiesto spiegazioni all’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella, per capire anche cosa stia facendo il Comune per tutelare questa importante area verde cittadina.
Ascolta
Massimiliano Natella su parco del Mercatello
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
