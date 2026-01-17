Vandali distruggono auto di notte al Parco Arbostella a Salerno. La denuncia di Angelo su Radio Alfa

Ondata di furti e devastazione di veicoli al Parco Arbostella a Salerno.
E’ accaduto ancora, la notte scorsa, almeno 15 le vetture danneggiate dai ladri. C’è paura e sconcerto da parte dei cittadini che chiedono maggiori controlli da parte delle forse di Polizia.
A Radio Alfa abbiamo raccolto la denuncia di Angelo, uno dei proprietari delle vetture danneggiate
