Vandali distruggono auto di notte al Parco Arbostella a Salerno. La denuncia di Angelo su Radio Alfa

17/01/2026 Attualità, Cronaca Nessun commento
Ondata di furti e devastazione di veicoli al Parco Arbostella a Salerno.

E’ accaduto ancora, la notte scorsa, almeno 15 le vetture danneggiate dai ladri. C’è paura e sconcerto da parte dei cittadini che chiedono maggiori controlli da parte delle forse di Polizia.

A Radio Alfa abbiamo raccolto la denuncia di Angelo, uno dei proprietari delle vetture danneggiate
Ascolta
Angelo, razzia
