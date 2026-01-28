Valorizzare le sette Aree Interne della Campania. Il punto con l’Assessore al Turismo della Regione, Enzo Maraio

Si sono incontrate oggi a Contursi Terme le sette Aree Interne della Regione Campania alla presenza dell’Assessore al Turismo della Regione, Enzo Maraio.

Un appuntamento di grande rilevanza strategica: il Meeting delle Aree Interne della Campania, dedicato alle nuove forme di governance territoriale e alla valorizzazione unitaria dei territori che puntano al turismo. Presenti gli amministratori locali delle Aree Interne della Campania, cioè l’Alta Irpinia, Alto Matese, Cilento Interno, Fortore Beneventano, Sele Tanagro Alburni (SETA), Tammaro Titerno e Vallo di Diano. Abbiamo fatto il punto in diretta con l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio
