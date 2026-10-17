Valorizzare la ceramica vietrese. L’impegno di CNA Salerno. Il punto con la direttrice, Simona Paolillo

17/10/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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L’Associazione Produttori IGP Ceramica Vietri ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presso la Casa del Made in Italy di Napoli. 

Un momento importante di confronto per rinnovare l’impegno comune nella tutela, promozione e valorizzazione della ceramica vietrese, espressione autentica dell’identità, della tradizione e della creatività del territorio, un’eccellenza per l’intera Campania.

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Noi ne abbiamo parlato in diretta con la direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo
Ascolta
Paolillo su ceramica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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