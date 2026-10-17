Valorizzare la ceramica vietrese. L’impegno di CNA Salerno. Il punto con la direttrice, Simona Paolillo

L’Associazione Produttori IGP Ceramica Vietri ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presso la Casa del Made in Italy di Napoli.
Un momento importante di confronto per rinnovare l’impegno comune nella tutela, promozione e valorizzazione della ceramica vietrese, espressione autentica dell’identità, della tradizione e della creatività del territorio, un’eccellenza per l’intera Campania.
Noi ne abbiamo parlato in diretta con la direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo
Ascolta
Paolillo su ceramica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.