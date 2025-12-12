Vallo di Diano, rifiuti abbandonati in piena natura. L’intervento delle Guardie Agroforestali

12/12/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Discariche di rifiuti a cielo aperto nel Vallo di Diano. Uno degli ultimi episodi scoperti dalla Guardia Agroforestale Italiana riguarda il territorio di Sala Consilina.

Il Dirigente regionale dell’associazione Andrea Palmese in sopralluogo con il Caposquadra Antonio Finizio, hanno scoperto una discarica in via Santa Lucia. Frigoriferi, pneumatici, contenitori di plastica, mobili, buste piene di rifiuti in vetro e plastica. Stesso scenario è stato trovato dagli operatori anche in via Sant’Angelo dove adagiati sul terreno sono presenti cumuli di rifiuti misti.

Considerato alcuni rifiuti presenti e il pregio ambientale dell’area sarebbe opportuno provvedere quanto prima alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi” fanno sapere dalla Guardia Agroforestale Italiana che ha provveduto a segnalare le discariche alle Autorità competenti.

