Vallo Di Diano, arrestato anziano per molestie su una parente adolescente

18/05/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano.

L’uomo è accusato di molestie su una minorenne.

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Visto il coinvolgimento di un’adolescente, sul caso c’è il più stretto riserbo da parte della Procura di Lagonegro.

L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dai familiari della ragazzina, che avrebbe 14 anni. Il presunto molestatore è un uomo pensionato legato alla famiglia della giovane vittima per motivi di parentela.
Nei giorni scorsi è stato arrestato e posto ai domiciliari.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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