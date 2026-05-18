Vallo Di Diano, arrestato anziano per molestie su una parente adolescente

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano.
L’uomo è accusato di molestie su una minorenne.
Visto il coinvolgimento di un’adolescente, sul caso c’è il più stretto riserbo da parte della Procura di Lagonegro.
L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dai familiari della ragazzina, che avrebbe 14 anni. Il presunto molestatore è un uomo pensionato legato alla famiglia della giovane vittima per motivi di parentela.
Nei giorni scorsi è stato arrestato e posto ai domiciliari.
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