Vallo di Diano alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. Aperta la chiamata agli operatori del territorio

Prosegue e si rafforza il percorso strategico di valorizzazione turistica e culturale del Vallo di Diano. La Comunità Montana “Vallo di Diano” (Ente capofila dell’Area SNAI), la Fondazione MIdA (Musei Integrati dell’Ambiente) e i Comuni di Atena Lucana, Padula, Polla e Sala Consilina confermano la solidità di una visione comune siglando un accordo per promuovere in modo sinergico e integrato le risorse del comprensorio.
Un passaggio fondamentale di questa programmazione di lungo periodo sarà la partecipazione congiunta con un unico stand espositivo alla XXVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), in programma a Paestum (presso l’Ex Tabacchificio di Cafasso) dal 29 ottobre al 1° novembre 2026.
L’intero percorso è stato coordinato dal Vice Presidente e Assessore con delega al Turismo della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo, che per il secondo anno consecutivo ha voluto fortemente promuovere questa sinergia insieme agli amministratori e agli assessori con delega al turismo dei Comuni aderenti. L’obiettivo condiviso è trasformare l’unione istituzionale in una collaborazione concreta, fondata su una visione d’insieme e strategica per l’intero territorio valdianese.
L’intesa sottoscritta dai vertici istituzionali — il Presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito, la Presidente della Fondazione MIdA Maria Rosaria Carfagna e i Sindaci Luigi Vertucci (Atena Lucana), Michela Cimino (Padula), Massimo Loviso (Polla) e Domenico Cartolano (Sala Consilina) — è quella di veicolare un’immagine coordinata della destinazione Visit Vallo di Diano. La presenza unitaria in una vetrina di rilievo internazionale consentirà di massimizzare la visibilità complessiva e di ottimizzare le risorse economiche e promozionali.
L’accordo si inserisce nella più ampia strategia dell’Ente capofila volta alla valorizzazione del patrimonio storico, naturale e archeologico locale, che prevede la creazione di una mappa archeologica valdianese e lo sviluppo del progetto integrato “Archeologia Viva”, integrando appieno la componente archeologica nell’offerta turistica comprensoriale e rafforzando la rete tra le tipicità del Vallo e le eccellenze speleologiche e museali dell’area Pertosa-Auletta gestite da MIdA.
Per l’occasione, è stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse rivolto a tutti i soggetti attivi sul territorio: Comuni, guide turistiche ed escursionistiche, fornitori di servizi, produttori agroalimentari, strutture ricettive e associazioni impegnate nella valorizzazione degli itinerari archeologici.
L’iniziativa offre un’opportunità concreta per accreditarsi presso lo stand ufficiale, accedere ai workshop con buyer nazionali ed europei, fare networking e promuovere la propria offerta turistica.
Come partecipare e scadenze: tutti i dettagli operativi, i requisiti per l’iscrizione online e le scadenze (fissate per il 26 ottobre 2026 alle ore 14:00) sono consultabili sul sito ufficiale della Comunità Montana e sulle pagine social.
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