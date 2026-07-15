Vallo della Lucania, Maione (Consac) e il sindaco Sansone: interventi a Pattano per un servizio idrico di qualità sempre migliore

Interventi a Pattano di Vallo della Lucania per un miglior servizio idrico.
L’intervento è stato attivato nella zona Poligono per l’esattezza, e rientra nel programma di opere finanziato nell’ambito del Pnrr di cui Consac Gestioni Idriche spa è soggetto attuatore di II livello: “Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano attraverso la digitalizzazione delle stesse e l’implementazione di un sistema centralizzato di monitoraggio, controllo e asset management”. Politiche nazionali ed europee che prevedono, tra l’altro, come è avvenuto in questo caso, un articolato piano di sostituzione delle reti per circa 35 km di infrastruttura.
“Proprio grazie alla consistente riduzione del livello delle perdite e alla conseguente ottimizzazione della funzionalità delle reti – spiegano Gennaro Maione e il sindaco Antonio Sansone – anche i cittadini di Vallo della Lucania possono beneficiare di una gestione sempre migliore della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della comunità tutta. Che potrà contare, anche grazie alla sostituzione dell’infrastruttura, su un servizio di fornitura caratterizzato da livelli di eccellenza ancora superiori sia nella continuità, sia nella qualità della risorsa erogata”.
L’individuazione dei tratti di rete idrica da sostituire – nell’ambito del programma portato avanti da Consac – è stato il risultato di un percorso metodologico che parte da un’attenta analisi del comportamento della rete, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca perdite e da attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza.
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