Vallo della Lucania, chiusa da 20 anni la piscina, l’appello di Christian Durso, attivista per i diritti delle persone disabili

08/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ chiusa da oltre 20 anni la piscina di Vallo della Lucania, già centro di riabilitazione per le persone con disabilità.

Il motivo fu spiegato esattamente un anno fa a Christian Durso, attivista per i diritti delle persone disabili, dall’allora presidente della Regione Campania De Luca: il servizio non poteva essere garantito in quanto non rientra nei LEA, per via del piano di rientro sanitario cui era soggetta la regione.

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Ora che l’ente è fuori dal piano di rientro, Christian ha scritto all’attuale Governatore Roberto Fico chiedendogli di intervenire garantendo la riapertura del centro.

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durso su piscina di vallo
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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