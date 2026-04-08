Vallo della Lucania, chiusa da 20 anni la piscina, l’appello di Christian Durso, attivista per i diritti delle persone disabili

E’ chiusa da oltre 20 anni la piscina di Vallo della Lucania, già centro di riabilitazione per le persone con disabilità.
Il motivo fu spiegato esattamente un anno fa a Christian Durso, attivista per i diritti delle persone disabili, dall’allora presidente della Regione Campania De Luca: il servizio non poteva essere garantito in quanto non rientra nei LEA, per via del piano di rientro sanitario cui era soggetta la regione.
Ora che l’ente è fuori dal piano di rientro, Christian ha scritto all’attuale Governatore Roberto Fico chiedendogli di intervenire garantendo la riapertura del centro.
Ascolta
durso su piscina di vallo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.