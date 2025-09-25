Vallo della Lucania, al via il processo per il caso Alfieri

Ha preso il via questa mattina, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, il processo a carico di Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno, arrestato nell’ottobre 2024 nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti per la pubblica illuminazione nel Comune di Capaccio.
Al centro del procedimento le accuse di turbativa d’asta e corruzione.
Oltre ad Alfieri, sul banco degli imputati anche la sorella Elvira Alfieri, l’ex capo staff Andrea Campanile, il tecnico comunale Carmine Greco e i vertici della società Dervit, Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria. Alfieri si è presentato in Tribunale accompagnato dal figlio
L’udienza si è aperta con l’ammissione della costituzione di parte civile del Comune di Capaccio Paestum.
La seduta si è incentrata i particolare su aspetti procedurali. Il legale difensore di Andrea Campanile ha chiesto la revoca o la modifica della misura cautelare del divieto di dimora, motivandola con esigenze lavorative e familiari.
L’udienza si è conclusa dopo circa un’ora ed è stata rinviata al 9 ottobre.
