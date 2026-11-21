Sono insufficienti le dosi di vaccino contro l’influenza negli ambulatori dei medici di famiglia della provincia di Salerno, dove diversi appuntamenti per le vaccinazioni sono stati rinviati. A segnalare le difficoltà è la Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, il cui segretario Elio Giusto denuncia una carenza nelle forniture durante il periodo di maggiore circolazione dei virus influenzali.
Il problema non riguarda soltanto i Vaccini contro l’influenza, ma anche le dosi antipneumococciche e quelle contro l’Herpes Zoster, la patologia conosciuta come fuoco di Sant’Antonio. La situazione coinvolge l’intero territorio provinciale salernitano.
Le difficoltà rischiano di pesare soprattutto sulle persone anziane e sui soggetti fragili. Nelle aree interne della provincia, dove gli spostamenti verso ospedali e altri presidi possono essere più complessi, l’ambulatorio del medico di famiglia rappresenta spesso il principale punto di accesso alle prestazioni sanitarie di prossimità.
Il segretario della Fimmg Salerno, Elio Giusto, sottolinea che non è possibile chiedere ai medici di aumentare le coperture vaccinali senza garantire la disponibilità delle dosi. Il dottor Giusto, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta.
Ascolta
Elio Giusto su vaccini insufficienti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.