L’Ordine dei Medici di Salerno e Provincia invita i cittadini a sottoporsi alla vaccinazione contro l’influenza, con particolare attenzione agli anziani e alle persone fragili.
L’appello è stato lanciato dal presidente dell’Ordine provinciale, Giovanni D’Angelo. L’Ordine ha anche aderito all’iniziativa nazionale promossa da medici e scienziati e indirizzata al presidente della Repubblica, Mattarella, per la diffusione di tesi considerate prive di riscontro scientifico e per le proposte politiche finalizzate a reintegrare i professionisti radiati dagli albi per posizioni contrarie ai vaccini durante il covid-19.
Intanto però i medici di famiglia di Salerno e provincia hanno espresso preoccupazione sulla poca disponibilità di vaccini antinfluenzali. Ne abbiamo parlato in diretta con il presidente dell’Ordine provinciale, Giovanni D’Angelo
D’Angelo su vaccini
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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