Vacanze studio all’estero, a Londra l’esperienza professionale di Maria e Federico

In collegamento con Londra, nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di questa domenica 26 luglio 2026, abbiamo raggiunto Maria Scognamiglio e Federico Fabbricatore, lei originaria di Salerno, lui acquisito perchè ha vissuto e studiato in città.
Insieme, tre anni fa, hanno creato la Study Travel Experience, un’azienda che organizza vacanze studio per adolescenti che vogliono imparare la lingua inglese e trascorrere qualche giorno di vacanza all’estero.
Con Maria e Federico abbiamo parlato proprio dello loro attività che in questo periodo è proprio nel clou.
Ascolta
Maria e Federico da Londra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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