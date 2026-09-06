Uva e fichi, i tesori di inizio settembre nel racconto della chef contadina, Lucia Giannattasio

Inizio di settembre. L’autunno si intravede all’orizzonte nonostante le temperature ancora alte, l’estate comincia a indietreggiare ma la natura ci offre ancora incredibili tesori, come uva e fichi.
Il racconto delle tradizioni, nelle parole di Lucia Giannattasio, la chef contadina
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Lucia Giannattasio
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