Usura, sgominata rete criminale composta da persone ritenute legate alla camorra

La Dia e la Procura di Salerno hanno sgominato una rete criminale composta da 16 persone ritenute legate a tre diversi clan di camorra.
Agendo con metodi mafiosi hanno prima prestato denaro a tassi usurai e poi estorto ingenti somme di denaro a due imprenditori dell’Avellinese in gravi difficoltà economiche. I reati contestati sono usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le misure cautelari sono state notificate tra Salerno, Napoli, Avellino e Potenza dalla polizia giudiziaria che ha impiegato 120 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri.
“I provvedimenti – spiega il procuratore vicario di Salerno, Rocco Alfano – si sono resi necessari per mettere fine ai comportamenti degli indagati che, negli ultimi tempi, si stavano mostrando sempre più pressanti nei confronti delle vittime anche con gravi minacce” così Alfano secondo cui “c’è la necessità di capire le difficoltà degli imprenditori esposti a rischi”.
A Radio Alfa è intervenuto il Comandante della sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), Fabio Gargiulo
Ascolta
gargiulo su arresti
