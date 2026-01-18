Ustionata in casa, muore 90enne di Acciaroli

È deceduta questa mattina la donna di 90 anni rimasta gravemente ustionata ieri in un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione di Acciaroli, a Pollica.

L’anziana era stata soccorsa dai vicini, assistita dal 118 e trasferita in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Le condizioni della donna sono peggiorate fino al decesso.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

