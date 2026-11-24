Una folta delegazione di USB Pensionati di Salerno e provincia oggi è in piazza a Roma, con un presidio nazionale a partire dalle ore 14:00 sotto il Parlamento, in Piazza Capranica, zona Montecitorio.
Pensionati insieme all’Unione Sindacale di Base e a delegazioni territoriali (tra cui Sardegna e Salerno). Il sindacato contesta le modifiche al meccanismo di rivalutazione delle pensioni nella manovra di bilancio per il 2027, denunciando la perdita del potere d’acquisto e il carovita. USB critica l’aumento della spesa per la difesa a scapito di pensioni, salari, emergenza abitativa e crisi industriali. le delegazioni chiedono una sanità pubblica accessibile, detassazione e servizi adeguati, segnalando penalizzazioni per chi vive nelle aree periferiche o insulari. Abbiamo raggiunto in diretta a Roma, Vincenzo Bottiglieri del Coordinamento Nazionale USB Pensionati
Bottiglieri su pensionati
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