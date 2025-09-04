Uomo trovato senza vita in strada a Salerno, è un 64enne di nazionalità polacca

Sarà l’esame autoptico a stabilire la causa del decesso dell’uomo che, nella tarda serata di ieri, è stato trovato senza vita in strada, in una traversa di via Generale Clark, nella zona orientale di Salerno, con addosso soltanto uno slip.
La salma, su disposizione del pm della Procura salernitana, è stata sequestrata e si trova all’ospedale Ruggi. Nel frattempo, è stata completata l’identificazione: si tratta di un 64enne di nazionalità polacca.
Sul caso indagano gli agenti della Polizia che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
Gli investigatori ipotizzano che, dietro al decesso, non vi siano cause violente.
