Uomo trovato senza vita in casa a Sanza. Prima il malore poi cade nel fuoco

Tragedia a Sanza dove, ieri sera, in un’abitazione del centro storico, in via San Sebastiano, è stato trovato, il corpo senza vita di un uomo del posto di 68 anni, Antonio Pesce.
Era riverso a terra, carbonizzato.
Sarebbe morto nei giorni scorsi, forse a causa di un malore, cadendo poi nel fuoco.
I due figli dell’uomo vivono in Germania. Aveva perso la moglie tre anni fa.
I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati da alcuni residenti che non vedevano più l’uomo in paese da domenica scorsa, da quando si era recato alle urne per votare.
L’uomo conduceva un’esistenza solitaria.
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