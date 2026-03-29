Uomo trovato senza vita in casa a Sanza. Prima il malore poi cade nel fuoco

29/03/2026 Cronaca Nessun commento
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Tragedia a Sanza dove, ieri sera, in un’abitazione del centro storico, in via San Sebastiano, è stato trovato, il corpo senza vita di un uomo del posto di 68 anni, Antonio Pesce.

Era riverso a terra, carbonizzato.

Sarebbe morto nei giorni scorsi, forse a causa di un malore, cadendo poi nel fuoco.

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I due figli dell’uomo vivono in Germania. Aveva perso la moglie tre anni fa.

I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati da alcuni residenti che non vedevano più l’uomo in paese da domenica scorsa, da quando si era recato alle urne per votare.

L’uomo conduceva un’esistenza solitaria.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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