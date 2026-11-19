Sviluppi nelle ultime ore sulla violenta aggressione e ferimento di ieri sera a Scafati all’interno di un casolare abbandonato nei pressi della stazione. I Carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un uomo, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio sarebbe scaturito al culmine di una violenta lite scoppiata all’interno dello stabile dismesso. L’indagato si sarebbe scagliato contro la vittima colpendola ripetutamente con una bottiglia di vetro, provocandole gravissime lesioni al volto e in diverse parti del corpo.
Ascoltato nel corso dell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero della Procura di Nocera Inferiore, l’uomo ha ammesso che tra i due vi sia stata una colluttazione, fornendo tuttavia una ricostruzione dell’accaduto che gli inquirenti ritengono incompatibile sia con gli elementi raccolti durante gli accertamenti sia con la gravità delle ferite riportate dalla vittima un 46enne di origini marocchine. E’ stato soccorso e condotto in codice rosso all’ospedale di Nocera Inferiore.
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