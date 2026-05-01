Uomo di 78 anni muore pochi minuti dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Vallo della Lucania

01/05/2026 Cronaca Nessun commento
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E’ morto a pochi metri dall’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso.

Un uomo di 78 anni, residente nella frazione Vallo Scalo, era stato trasportato in ospedale da un’ambulanza per alcune difficoltà respiratorie riconducibili ad un possibile scompenso cardiaco. Sottoposto ad accertamenti, era stato dimesso. 

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Pochi minuti dopo l’uscita dalla struttura, mentre si trovava in auto con la compagna, si è accasciato. Il mezzo aveva percorso poche decine di metri dall’ospedale.

Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno tentato le manovre di rianimazione senza esito. Sono in corso accertamenti per chiarire le condizioni cliniche dell’uomo al momento della dimissione e le cause del decesso. 

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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