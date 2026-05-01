Uomo di 78 anni muore pochi minuti dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Vallo della Lucania

E’ morto a pochi metri dall’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso.
Un uomo di 78 anni, residente nella frazione Vallo Scalo, era stato trasportato in ospedale da un’ambulanza per alcune difficoltà respiratorie riconducibili ad un possibile scompenso cardiaco. Sottoposto ad accertamenti, era stato dimesso.
Pochi minuti dopo l’uscita dalla struttura, mentre si trovava in auto con la compagna, si è accasciato. Il mezzo aveva percorso poche decine di metri dall’ospedale.
Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno tentato le manovre di rianimazione senza esito. Sono in corso accertamenti per chiarire le condizioni cliniche dell’uomo al momento della dimissione e le cause del decesso.
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