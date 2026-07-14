Uomo di 58 anni ucciso dal figlio, la tragedia familiare nella notte a Pagani

Tragedia familiare nella notte, intorno alle 3, a Pagani. Un uomo di 58 anni è stato ucciso al termine di una violenta lite nella loro casa, in via Mazzini. Secondo una prima ricostruzione, il figlio avrebbe strangolato il padre e poi lo avrebbe colpito con un coltello.
Il presunto responsabile, un 27enne, è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Successivamente è stato trasferito al servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Umberto I di Nocera Inferiore per la valutazione sulle sue condizioni mentali. Secondo quanto ricostruito, infatti, il giovane soffrirebbe di disturbi psichici. Sull’accaduto sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.
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