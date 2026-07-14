Uomo di 58 anni ucciso dal figlio, la tragedia familiare nella notte a Pagani

14/07/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Tragedia familiare nella notte, intorno alle 3, a Pagani. Un uomo di 58 anni è stato ucciso al termine di una violenta lite nella loro casa, in via Mazzini. Secondo una prima ricostruzione, il figlio avrebbe strangolato il padre e poi lo avrebbe colpito con un coltello.

Il presunto responsabile, un 27enne, è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Successivamente è stato trasferito al servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Umberto I di Nocera Inferiore per la valutazione sulle sue condizioni mentali. Secondo quanto ricostruito, infatti, il giovane soffrirebbe di disturbi psichici. Sull’accaduto sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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