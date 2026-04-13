Uomo ai domiciliari ferito sul balcone di casa a Sarno, fermato il presunto responsabile

E’ stato identificato e fermato l’autore della sparatoria di sabato sera a Sarno dove una persona pregiudicata è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco ad un braccio, nella frazione di Lavorate. Grazie anche alle immagini di telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità del feritore che avrebbe sparato da un’auto in corsa nella notte tra sabato e domenica, probabilmente per una vicenda legata allo spaccio di droga.
Il ferito, che era sul balcone di casa, agli arresti domiciliari, è stato condotto in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le indagini proseguono per fare piena luce sul movente.
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