Uomo ai domiciliari ferito sul balcone di casa a Sarno, fermato il presunto responsabile

13/04/2026 Cronaca Nessun commento
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E’ stato identificato e fermato l’autore della sparatoria di sabato sera a Sarno dove una persona pregiudicata è rimasta ferita  da un colpo d’arma da fuoco ad un braccio, nella frazione di Lavorate. Grazie anche alle immagini di telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità del feritore che avrebbe sparato da un’auto in corsa nella notte tra sabato e domenica, probabilmente per una vicenda legata allo spaccio di droga.

Il ferito, che era sul balcone di casa, agli arresti domiciliari, è stato condotto in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le indagini proseguono per fare piena luce sul movente. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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