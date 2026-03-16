Un premio letterario per ricordare Aniello Giordano, poliziotto in pensione, vittima innocente della camorra

Il 20 dicembre del 1987, in un agguato di camorra a Torre del Greco, viene ucciso Aniello Giordano, poliziotto in pensione originario di Sarno.
L’uomo era in un mobilificio quando entrarono due giovani armati e a volto scoperto e sparano all’impazzata.
Tre persone vengono uccise sul colpo, Giordano ferito gravemente muore tre giorni più tardi a causa delle gravi ferite all’addome e agli organi interni.
Nonostante gli elementi acquisiti dagli investigatori, non sono mai stati individuati gli autori di quel sanguinario raid.
Per tenere la memoria viva soprattutto sulle vittime innocenti di camorra, nasce la prima edizione del Premio letterario di scrittura estemporanea “Aniello Giordano”, promosso da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con il presidio di Eboli “Aniello Giordano” e i Coordinamenti della provincia di Salerno e della Campania, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Antonio Gallotta” di Eboli e il Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Sarno, e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.
Ne abbiamo parlato in diretta con il figlio della vittima, il giornalista Michele Giordano
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vittime innocenti di camorra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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