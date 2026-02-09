Un pezzetto del territorio salernitano al Villaggio Olimpico. La sicurezza degli atleti affidata ad una società di Sarno

09/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Un pezzo del territorio salernitano al Villaggio Olimpico.

L’Istituto di Vigilanza Astrea, con sede a Sarno, chiamata all’organizzazione e alla gestione della sicurezza delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’azienda campana partecipa infatti, in qualità di security partner ufficiale, al dispositivo di vigilanza previsto per l’evento, fornendo supporto operativo in un contesto di rilevanza internazionale e di elevata complessità logistica.

Atmosfere da grande festa al Villaggio Olimpico, come ci ha raccontato in diretta, L’amministratore dell’Istituto, Luciano Falciano 

presenza al villaggio olimpico
