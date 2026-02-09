Un pezzetto del territorio salernitano al Villaggio Olimpico. La sicurezza degli atleti affidata ad una società di Sarno

Un pezzo del territorio salernitano al Villaggio Olimpico.
L’Istituto di Vigilanza Astrea, con sede a Sarno, chiamata all’organizzazione e alla gestione della sicurezza delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’azienda campana partecipa infatti, in qualità di security partner ufficiale, al dispositivo di vigilanza previsto per l’evento, fornendo supporto operativo in un contesto di rilevanza internazionale e di elevata complessità logistica.
Atmosfere da grande festa al Villaggio Olimpico, come ci ha raccontato in diretta, L’amministratore dell’Istituto, Luciano Falciano
Ascolta
presenza al villaggio olimpico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.