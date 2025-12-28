Un’opera di Marco Gallotta installata nella Metropolitana di New York, ne abbiamo parlato con l’artista

Ce ne aveva parlato qualche tempo fa, dell’opera che gli era stata commissionata per la Metropolitana di New York. Ora è stata installata e inaugurata all’interno della stazione 111 St, della linea 7, nel Queens. E’ l’installazione di Marco Gallotta, artista di fama internazionale, originario di Battipaglia, che vive da circa 30 anni a New York.
L’opera d’arte che si rifà alla sua tecnica del ‘paper-cutting’ si chiama Urban Nature. E’ costituita da sei pannelli in alluminio verniciato a tutta altezza distribuiti in tutta la stazione, che raccontano la fusione tra natura e città, tra memoria e futuro. Un’opera complessa che ha richiesto sei anni di lavoro.
Sono quattro le opere d’arte inserite in modo permanente nelle stazioni della New York City Transit nel Queens. Gallotta è l’unico italiano presente. Ogni opera esplora temi quali il cibo, la casa, l’architettura e la natura, riflettendo la diversità culturale delle comunità circostanti. Ne abbiamo parlato con l’artista nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 28 dicembre 2025.
Marco Gallotta su opera nella Metro di New York
