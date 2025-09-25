Uno chef per amico, alla Tenuta ‘O Feo ad Ottaviano la Quarta edizione dell’evento solidale

L’evento benefico “Uno Chef per Amico”, giunto alla quarta edizione, è stato presentato, presso l’Istituto Alberghiero de’ Medici di Ottaviano.
La cena di gala che unisce gusto e solidarietà, è in programma lunedì sera, 29 settembre, presso la Tenuta ‘O Feo ad Ottaviano (Na). Nel corso della presentazione è stata ribadita l’importanza dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi con disabilità. Presentato anche il progetto “Cattedra del Pane”, un laboratorio che unisce lavoro, passione e gusto.
All’evento “Uno Chef per Amico” del 29 settembre, gli chef stellati saranno affiancati dai ragazzi speciali e sarà presentato il progetto “L’Orto dei Sogni”, una fattoria aperta a tutti, gestita da ragazzi con disabilità, in cui coltivano, raccolgono e cucinano i prodotti del campo. Il progetto è stato realizzato dall’associazione “Mi Coloro di Blu”.
Per saperne di più della serata di beneficenza ne abbiamo parlato con la giornalista Rosa Iandiorio, tra gli organizzatori dell’evento. Sul progetto “L’Orto dei Sogni” è invece intervenuto a Radio Alfa, Luigi Corcione, segretario dell’associazione Mi Coloro di Blu.
Iandiorio e Corcione a Uno chef per amico
