Universo Humanitas. Nuovo veicolo speciale destinato al trasporto in emergenza di organi, tessuti, sangue e plasma.

Universo Humanitas amplia il proprio impegno al servizio della salute pubblica.
Questa mattina è stato presentato un nuovo veicolo speciale destinato al trasporto in emergenza di organi, tessuti, sangue e plasma.
La prossima settimana, in arrivo un’ambulanza Ecmo in grado di spostare i pazienti da un ospedale all’altro.
Nel corso della cerimonia di inaugurazione, Alessandro Mazzaro ha raccolto il commento del presidente di Universo Humanitas, Roberto Schiavone.
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nuovo veicolo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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