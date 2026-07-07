Universo Humanitas. Nuovo veicolo speciale destinato al trasporto in emergenza di organi, tessuti, sangue e plasma.

07/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Universo Humanitas amplia il proprio impegno al servizio della salute pubblica. 

Questa mattina è stato presentato un nuovo veicolo speciale destinato al trasporto in emergenza di organi, tessuti, sangue e plasma.

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La prossima settimana, in arrivo un’ambulanza Ecmo in grado di spostare i pazienti da un ospedale all’altro.  

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, Alessandro Mazzaro ha raccolto  il commento del presidente di Universo Humanitas, Roberto Schiavone.

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nuovo veicolo
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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