Universo Beach a Salerno, carica batterica elevata nella sabbia utilizzata per il ripascimento. Il punto con Andrea Pellegrino

15/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Problemi con la sabbia utilizzata per il ripascimento anche a Salerno. Arpac ha reso noti i risultati delle analisi sul materiale usato per la spiaggia Universo Beach, così come da richiesta della Procura. E’ emerso un altissimo rischio sanitario con i valori della carica batterica 10 volte superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa.

Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.

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Ascolta
Andrea Pellegrino su analisi sabbia Universo Beach
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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