Universo Beach a Salerno, carica batterica elevata nella sabbia utilizzata per il ripascimento. Il punto con Andrea Pellegrino

Problemi con la sabbia utilizzata per il ripascimento anche a Salerno. Arpac ha reso noti i risultati delle analisi sul materiale usato per la spiaggia Universo Beach, così come da richiesta della Procura. E’ emerso un altissimo rischio sanitario con i valori della carica batterica 10 volte superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa.
Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su analisi sabbia Universo Beach
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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