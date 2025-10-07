Università, studenti alla ricerca di un alloggio. La testimonianza di Michela Crisci studentessa fuorisede

07/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Come ogni anno, prima dell’inizio del nuovo anno accademico, per gli studenti universitari si ripresenta il problema di trovare un alloggio. Una ricerca non semplice nemmeno per gli studenti dell’Università di Salerno. C’è una forte richiesta e poca disponibilità di alloggi.

L’affitto per la casa è la principale voce di spesa che deve affrontare ogni studente che decide di frequentare l’Università lontano dalla propria città. Quest’anno c’è stato un ulteriore aumento dei canoni e non sempre a parità di prezzo la qualità degli alloggi è adeguata.

Ne abbiamo parlato con una studentessa fuori sede di Unisa, Michela Crisci, che da quattro anni frequenta l’Ateneo di Salerno
