Unisa sempre più attrattiva. In aumento immatricolati ma anche laureati

Dati in crescita per le immatricolazioni ai corsi di studi dell’Università di Salerno nell’anno accademico 2025/26.
Si sono chiuse ad inizio marzo le iscrizioni ai percorsi di laurea e laurea magistrale dell’ateneo salernitano e le rilevazioni raccolte registrano un aumento del numero di immatricolati del 5% pari a 6.081.
Ovvero 300 studenti in più rispetto all’anno precedente. Il numero degli avvii di carriera (studenti complessivamente immatricolati a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di secondo livello di durata biennale) è risultato essere di 9.904 studenti, con un incremento superiore al 6,5% sull’anno precedente e 650 nuovi iscritti.
Il dato relativo al numero di immatricolati ai corsi di laurea magistrale (durata biennale) è cresciuto quasi del 19%.
Anche il dato dei laureati UniSa risulta registrare all’anno solare 2025 un incremento di oltre il 3,5% pari data sull’anno precedente, con 200 studenti e studentesse in più che quest’anno hanno raggiunto il loro traguardo universitario in uno dei corsi di studio dell’Ateneo.
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