Unisa, il rettore D’Antonio ha presentato la sua squadra e indicato la sua strada. Il punto con Barbara Landi (Il Mattino)

“Un rettore che continuerà a vivere l’ateneo ogni giorno”. Questo il proposito espresso da Virgilio D’Antonio che ha assunto ufficialmente la guida dell’Università degli Studi di Salerno dopo l’elezione nella tornata elettorale in estate.

D’Antonio, nel corso di un incontro, ieri, ha ribadito la sua idea di ateneo come comunità aperta, autonoma ma non indifferente agli scenari esterni. Sono state anche ufficializzate le prime nomine, a cominciare dal prorettore Pietro Campiglia e Paola Adinolfi alla guida della Fondazione Universitaria.

Venerdì è in programma la cerimonia d’insediamento alla presenza del ministro Anna Maria Bernini. Questa mattina, ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Barbara Landi.
