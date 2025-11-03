Unisa, comincia l’era di Virgilio D’Antonio. “Sono un Rettore in cammino” ha detto

Si è insediato oggi il neo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio.
Entusiasmo è la parola d’ordine che ha più volte detto, nel corso del suo intervento il Rettore ribadendo che Unisa è ricca di eccellenze che vanno segnalate ed esaltate.
“Sono un rettore in cammino sia personalmente che con la sua Università” – ha detto il Rettore al microfono di Francesco Ienco
Ascolta
insediamento rettore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.