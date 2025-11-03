Unisa, comincia l’era di Virgilio D’Antonio. “Sono un Rettore in cammino” ha detto

03/11/2025
Si è insediato oggi il neo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio.

Entusiasmo è la parola d’ordine che ha più volte detto, nel corso del suo intervento il Rettore ribadendo che Unisa è ricca di eccellenze che vanno segnalate ed esaltate.

“Sono un rettore in cammino sia personalmente che con la sua Università”  – ha detto il Rettore al microfono di Francesco Ienco 

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

