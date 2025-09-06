Una raccolta firme per salvare il territorio del Parco del Cilento. A Radio Alfa la “viaggiatrice solitaria”

Una raccolta firme per sollecitare le istituzioni a salvare il territorio del Parco del Cilento.

E’ l’iniziativa della signora Tina Nuvoletta, la cosiddetta “viaggiatrice solitaria” che amante del Cilento, da tempo ha notato l’avanzare incontrollato di inciviltà e di degrado del territorio. Da qui l’idea di una raccolta firme da indirizzare all’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ad intervenire, al più presto, per salvaguardare il territorio e le sue bellezze.

Ecco la denuncia in diretta a Radio Alfa della signora Nuvoletta
Ascolta
Nuvoletta su raccolta firme
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

