Una raccolta firme per salvare il territorio del Parco del Cilento. A Radio Alfa la “viaggiatrice solitaria”

Una raccolta firme per sollecitare le istituzioni a salvare il territorio del Parco del Cilento.
E’ l’iniziativa della signora Tina Nuvoletta, la cosiddetta “viaggiatrice solitaria” che amante del Cilento, da tempo ha notato l’avanzare incontrollato di inciviltà e di degrado del territorio. Da qui l’idea di una raccolta firme da indirizzare all’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ad intervenire, al più presto, per salvaguardare il territorio e le sue bellezze.
Ecco la denuncia in diretta a Radio Alfa della signora Nuvoletta
Ascolta
Nuvoletta su raccolta firme
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.