Una Provincia moderna, inclusiva e sicura. L’impegno della consigliera provinciale di Salerno, Annarita Ferrara

Oggi a Radio Alfa abbiamo ospitato Annarita Ferrara, consigliera provinciale con deleghe al Governo del Territorio, alle Politiche Socio-Sanitarie e alle Pari Opportunità.
Ha parlato dell’impegno che guiderà la sua azione in seno alla Provincia, garantendo impegno costante per essere vicina ai territori, per valorizzare il patrimonio della provincia di Salerno, per potenziare la medicina territoriale e l’assistenza domiciliare, per garantire servizi di prossimità per famiglie e giovani, e per realizzare progetti concreti contro ogni discriminazione e violenza.
