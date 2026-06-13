Una proposta di legge per il riordino del turismo in Campania. Ne parliamo con il Consigliere Corrado Matera

13/06/2026 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
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Depositata in Consiglio regionale della Campania una proposta di legge finalizzata al riordino del sistema turistico locale.

L’iniziativa legislativa del presidente della Commissione Bilancio, il Consigliere regionale Corrado Matera, mira a riorganizzare la governance del comparto, superare l’attuale frammentazione normativa e valorizzare i territori attraverso regole più chiare e strumenti di programmazione stabili per le amministrazioni e gli operatori. Il provvedimento intende razionalizzare un’offerta regionale articolata che spazia dai grandi attrattori internazionali fino alle aree interne, integrando diverse tipologie di accoglienza. Ne abbiamo parlato in diretta con il Consigliere regionale Corrado Matera
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Matera su turismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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