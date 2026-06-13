Una proposta di legge per il riordino del turismo in Campania. Ne parliamo con il Consigliere Corrado Matera

Depositata in Consiglio regionale della Campania una proposta di legge finalizzata al riordino del sistema turistico locale.
L’iniziativa legislativa del presidente della Commissione Bilancio, il Consigliere regionale Corrado Matera, mira a riorganizzare la governance del comparto, superare l’attuale frammentazione normativa e valorizzare i territori attraverso regole più chiare e strumenti di programmazione stabili per le amministrazioni e gli operatori. Il provvedimento intende razionalizzare un’offerta regionale articolata che spazia dai grandi attrattori internazionali fino alle aree interne, integrando diverse tipologie di accoglienza. Ne abbiamo parlato in diretta con il Consigliere regionale Corrado Matera
Ascolta
Matera su turismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.