Una pistola trovata per strada ad Eboli, la scoperta dopo la denuncia di una rissa

Una pistola abbandonata in strada è stata trovata, sabato sera, nel centro cittadino di Eboli, in via Ripa, durante i tradizionali festeggiamenti della vigilia di Natale.
L’arma, risultata senza colpi ma con matricola abrasa, è stata scoperta nel corso di un intervento della Polizia Municipale di Eboli, giunta sul posto con due pattuglie dopo una segnalazione per una rissa. Durante i controlli sul posto gli agenti hanno trovato l’arma, a pochi metri dalla sede del Municipio.
La pistola sarà ora sottoposta agli accertamenti di per stabilire la provenienza e verificare un eventuale utilizzo in episodi criminosi. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i presenti in zona.
