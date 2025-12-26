Una pistola trovata per strada ad Eboli, la scoperta dopo la denuncia di una rissa

26/12/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Una pistola abbandonata in strada è stata trovata, sabato sera, nel centro cittadino di Eboli, in via Ripa, durante i tradizionali festeggiamenti della vigilia di Natale.

L’arma, risultata senza colpi ma con matricola abrasa, è stata scoperta nel corso di un intervento della Polizia Municipale di Eboli, giunta sul posto con due pattuglie dopo una segnalazione per una rissa. Durante i controlli sul posto gli agenti hanno trovato l’arma, a pochi metri dalla sede del Municipio.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

La pistola sarà ora sottoposta agli accertamenti di per stabilire la provenienza e verificare un eventuale utilizzo in episodi criminosi. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i presenti in zona.  

 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento