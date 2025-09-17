Una petizione per la revisione dell’Esame di Stato. Il punto con la professoressa Gilda Ricci

17/09/2025 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
Lanciata una petizione per la revisione dell’Esame di Stato. 

Partito il nuovo anno scolastico all’insegna di nuove norme volute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ma intanto è già stata lanciata una petizione  con docenti, ex docenti, dirigenti scolastici per la revisione dell’esame di stato. Cambiano i Ministri, i nomi dei Ministeri, alcune  formule di esame, ma i contenuti restano e nonostante le Indicazioni Nazionali e le Linee  guida recenti, attualmente, dopo l’eliminazione dell’inutile terza prova  con i test nel 2017 (ottenuta grazie ad una petizione partita da Salerno e da molte città italiane) resta in vigore, più vigorosa che mai, la commissione d’esame mista con docenti esterni ed interni e il presidente, esterno naturalmente. Occorrerebbe modificare  ulteriormente la prova d’esame con un confronto leale tra i veri protagonisti della scuola. Questo affermano i promotori dell’iniziativa. Noi ne abbiamo parlato con la professoressa Gilda Ricci del Comitato promotore
Ascolta
Ricci su maturità
