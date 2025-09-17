Una petizione per la revisione dell’Esame di Stato. Il punto con la professoressa Gilda Ricci

Lanciata una petizione per la revisione dell’Esame di Stato.
Partito il nuovo anno scolastico all’insegna di nuove norme volute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ma intanto è già stata lanciata una petizione con docenti, ex docenti, dirigenti scolastici per la revisione dell’esame di stato. Cambiano i Ministri, i nomi dei Ministeri, alcune formule di esame, ma i contenuti restano e nonostante le Indicazioni Nazionali e le Linee guida recenti, attualmente, dopo l’eliminazione dell’inutile terza prova con i test nel 2017 (ottenuta grazie ad una petizione partita da Salerno e da molte città italiane) resta in vigore, più vigorosa che mai, la commissione d’esame mista con docenti esterni ed interni e il presidente, esterno naturalmente. Occorrerebbe modificare ulteriormente la prova d’esame con un confronto leale tra i veri protagonisti della scuola. Questo affermano i promotori dell’iniziativa. Noi ne abbiamo parlato con la professoressa Gilda Ricci del Comitato promotore
Ascolta
Ricci su maturità
