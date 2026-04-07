Una Pasqua senza regole, a Salerno ancora risse tra minori. Il commento con La Città di Salerno

07/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Le giornate di festa a Salerno hanno fatto registrare buone presenze di visitatori ma anche diversi episodi di violenza che mettono di nuovo al centro i giovani minorenni, protagonisti di risse, anche molto violente.

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Il primo episodio di violenza si è registrato intorno alle 21.30 di sabato sera nei pressi di piazza della Libertà. Per cause ancora da chiarire, due gruppi di giovanissimi d’età compresa fra i 14 e i 17 anni hanno iniziato a litigare poi la situazione è degenerata: è stato estratto un coltello ed è stato utilizzato contro un ragazzo di 15 anni, soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno dove è stato medicato e dimesso.

L’episodio è stato segnalato alla Squadra Mobile che indaga sul caso: i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza – pubbliche e private – presenti nell’area della lite e hanno ascoltato diversi giovani presenti al momento del ferimento del 15enne. Le indagini sono destinate a proseguire così da ricostruire, grazie ai frame degli “occhi elettronici”, gli identikit dei partecipanti alla lite. Abbiamo fatto una riflessione in diretta con il collega Tommaso Siani, direttore de La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su giovani violenti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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