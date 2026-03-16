Una monorotaia sarà realizzata per la prima volta a Cetara per aiutare gli agricoltori. I dettagli dal sindaco Della Monica

Per la prima volta nella storia di Cetara sarà realizzata la prima monorotaia per dare sollievo al lavoro degli agricoltori “eroici” e sviluppare il turismo delle meravigliose colline della Divina Costa.
Il sindaco Fortunato Della Monica ha reso noto che la Giunta Regionale della Campania, lo scorso 6 marzo, ha approvato la graduatoria definitiva relativa al Bando dell’intervento che consente investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, reti viarie al servizio delle aree rurali. Il Comune di Cetara è stato ammesso al finanziamento di 500mila euro per la realizzazione di una monorotaia.
L’opera permetterà di migliorare il trasporto di merci sulle aree collinari, favorendo le attività agricole e aprendo opportunità anche per il turismo rurale. Per saperne di più questa mattina abbiamo ospitato in diretta il sindaco Fortunato Della Monica.
Ascolta
Fortunato Della Monica su progetto monorotaia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.