Una lite all’origine della morte di Francesco Vitolo a Sant’Egidio del Monte Albino, fermata la moglie. Il punto con La Città

Ieri, la svolta nelle indagini per la morte di Francesco Vitolo, l’imprenditore 60enne deceduto sabato sera nella sua abitazione di Sant’Egidio del Monte Albino. I carabinieri seguono la pista dell’omicidio maturato in ambito familiare e al culmine di una lite. La moglie 54enne è stata fermata quale indiziata di delitto e condotta nel carcere di Fuorni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe aggredito il marito colpendolo con un’arma da taglio. L’allarme è scattato sabato sera quando proprio la donna ha chiesto l’intervento del 118 per un presunto malore accusato dal marito. I sanitari, al loro arrivo, hanno notato la presenza di sangue e un taglio all’altezza del costato. Dal primo esame effettuato dal medico legale sarebbe emerso che il taglio all’altezza del costato non era profondo.

Gli investigatori, quindi, non escludono anche un’altra ipotesi: Vitolo, che era un soggetto cardiopatico, potrebbe aver accusato un malore in seguito all’aggressione da parte della moglie. Un dubbio che potrà essere sciolto soltanto dall’autopsia. La moglie è stata a lungo interrogata prima di essere arrestata. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e l’autopsia, che si sarebbe dovuta svolgere ieri, è stata rinviata. Francesco Vitolo era punto di riferimento del Judo campano. Cintura Nera e Arbitro Benemerito della disciplina sportiva. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il collega Salvatore De Napoli, del quotidiano La Città di Salerno.
