Una libreria nella Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno. L’intervista a Gloriana D’Auria

27/06/2026 Attualità, Cultura, Eventi Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Una nuova libreria nella Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno. Oggi la cerimonia di consegna di una libreria in legno completamente realizzata a mano da artigiani locali, destinata ai piccoli pazienti del reparto.

L’iniziativa, promossa da DONATION Italia, nasce dalla collaborazione con numerose realtà associative e del territorio ed è resa possibile grazie alla generosa donazione dell’Associazione Marcellino Junior.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ne abbiamo parlato con Gloriana D’Auria, vicepresidente dell’associazione Marcellino Junior
Ascolta
Biblioteca Pediatria Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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