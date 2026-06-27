Una libreria nella Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno. L’intervista a Gloriana D’Auria

Una nuova libreria nella Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno. Oggi la cerimonia di consegna di una libreria in legno completamente realizzata a mano da artigiani locali, destinata ai piccoli pazienti del reparto.
L’iniziativa, promossa da DONATION Italia, nasce dalla collaborazione con numerose realtà associative e del territorio ed è resa possibile grazie alla generosa donazione dell’Associazione Marcellino Junior.
Ne abbiamo parlato con Gloriana D’Auria, vicepresidente dell’associazione Marcellino Junior
Ascolta
Biblioteca Pediatria Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.