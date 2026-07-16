Una Galleria dell’Artigianato Salernitano all’interno dell’aeroporto, CNA rinnova la proposta. I dettagli da Simona Paolillo

Avviare subito, all’interno dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, la realizzazione della Galleria dell’Artigianato salernitano: è quanto chiede CNA Salerno, dopo l’inaugurazione del nuovo Terminal di Aviazione Generale.
Per gli artigiani della CNA, la fase inaugurale del nuovo terminal è l’occasione per avviare subito la Galleria dell’Artigianato, diventando da subito parte integrante dell’identità del Costa d’Amalfi e della narrazione del territorio salernitano.
La Galleria, già condivisa con GESAC, è uno spazio espositivo dedicato alle eccellenze artigianali, artistiche e gastronomiche della provincia, ma anche una piattaforma digitale capace di raccontare – con strumenti multimediali e percorsi interattivi – la ricchezza produttiva del territorio. Un luogo fisico e virtuale che accoglie il viaggiatore e lo introduce alla cultura salernitana. Questa mattina, abbiamo approfondito l’iniziativa con la direttrice provinciale della CNA, Simona Paolillo.
Ascolta
Simona Paolillo su Galleria Artigianato all’aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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