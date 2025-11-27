“Una delle vittorie più importanti” così a Radio Alfa oggi, ospite il Consigliere regionale Franco Picarone

A Radio Alfa oggi ospite il Consigliere regionale Franco Picarone.
“Una delle vittorie più importanti” così ha commentato il risultato conseguito, più di 13mila voti, nella lista del Partito democratico per la Circoscrizione di Salerno, il consigliere regionale uscente e rieletto, Franco Picarone.
Picarone, nella precedente consiliatura ha guidato la commissione Bilancio, riprogramma il suo impegno in Consiglio regionale. Oggi nostro ospite.
