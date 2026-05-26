Una clinica veterinaria aperta h24 nel Vallo di Diano. Ne parliamo con Enrica Ferricelli responsabile locale Oipa

26/05/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Una clinica veterinaria aperta 24 ore su 24 nel Vallo di Diano per garantire assistenza agli animali nelle emergenze notturne e festive.

È la richiesta avanzata dall’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali (Oipa), sezione Vallo di Diano, che segnala l’assenza di un presidio veterinario h24 nell’area salernitana che comprende una quindicina di comuni.  Secondo l’associazione, la mancanza di una struttura dedicata costringe i proprietari di animali domestici a trasferimenti fuori territorio anche in situazioni urgenti, con ritardi negli interventi e disagi per le famiglie. Ne abbiamo parlato in diretta con Enrica Ferricelli responsabile locale Oipa
Ascolta
Ferricelli su OIPA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento