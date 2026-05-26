Una clinica veterinaria aperta h24 nel Vallo di Diano. Ne parliamo con Enrica Ferricelli responsabile locale Oipa

Una clinica veterinaria aperta 24 ore su 24 nel Vallo di Diano per garantire assistenza agli animali nelle emergenze notturne e festive.
È la richiesta avanzata dall’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali (Oipa), sezione Vallo di Diano, che segnala l’assenza di un presidio veterinario h24 nell’area salernitana che comprende una quindicina di comuni.
Secondo l’associazione, la mancanza di una struttura dedicata costringe i proprietari di animali domestici a trasferimenti fuori territorio anche in situazioni urgenti, con ritardi negli interventi e disagi per le famiglie. Ne abbiamo parlato in diretta con Enrica Ferricelli responsabile locale Oipa
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Ferricelli su OIPA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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