Un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale a Salerno. Lo chiede il Codacons. Il punto con l’avv. Marchetti

Il Codacons chiede un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale a Salerno.
Dopo il grave incidente stradale in via Benedetto Croce, a Salerno, dove una vettura – per cause ancora in fase di accertamento – ha sfondato la ringhiera laterale precipitando nel vuoto, il Codacons chiede interventi urgenti al Comune. Tramite l’Avv. Marchetti, viene espressa forte preoccupazione per l’inadeguatezza delle attuali protezioni presenti lungo il tratto, un’arteria strategica per la mobilità tra Salerno e la Costiera Amalfitana. L’Avv. Marchetti chiede con urgenza: l’immediata installazione di barriere New Jersey in calcestruzzo o cemento, ritenute indispensabili per scongiurare tragedie simili; un intervento congiunto e coordinato tra il Sindaco di Salerno, il Comune di Vietri sul Mare e la Prefettura, affinché venga garantita una risposta immediata e concreta; l’apertura di un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale lungo tutto il tratto a rischio per affrontare anche la questione Variante 517 Bussentina. Ne abbiamo parlato in diretta con l’avvocato Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania
